Van Olgunlaşma Enstitüsü, küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan kentte, her yıl doğaya bırakılan koyun yünlerini geleneksel yöntemlerle işleyerek giysi ve aksesuara dönüştürüyor.

Van Olgunlaşma Enstitüsünün kültürel mirasın geleceğe taşınması ve istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda hayvancılığın yoğun yapıldığı Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunundan elde edilen yünün ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yaylalarda koyun kırkımının ardından elde edilen yün, geleneksel kullanımının azalması ve elyaf ürünlere yönelimin artması nedeniyle değerlendirilemeden doğaya bırakılıyor.

Yaylalara giderek atık yünleri toplayan enstitü çalışanları, ilk olarak yünleri kir ve yabancı maddelerden arındırmak için yıkıyor. Renk ve lif özelliklerine göre ayrıştırılan yünler, tarak makinelerinde açılarak dokumaya hazır hale getirildikten sonra doğal boyalarla renklendiriliyor.

Öreke adı verilen geleneksel yöntemle eğrilerek ipliğe dönüştürülen yünler, usta öğreticilerin elinde tezgahlarda dokunarak kumaş haline getiriliyor. Kumaşlar, keçe iğneleme tekniğiyle bitkisel, geometrik ve geleneksel motiflerden esinlenen bezemelerle süslenerek giysi ve aksesuarlarda kullanılıyor.

Böylece doğaya terk edilerek çevre kirliliğine neden olan koyun yünleri, geleneksel el sanatlarıyla katma değerli ürünlere dönüştürülürken kadın istihdamına da katkı sağlanıyor.

"Yünlerimiz gerçekten kıymetli"

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, AA muhabirine, koyunların yününü ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmaya 2024'te başladıklarını ve dere kenarlarına, çöplere atılarak çevre kirliliğine neden olan yünleri topladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Yıkama işleminden sonra yünlerin AR-GE ve laboratuvar çalışmalarını yaptık. Yaptığımız çalışmalarda bu yünleri ürüne çevirebileceğimizi fark ettik. Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ipliğe dönüştürdüğümüz yünlerden giyim ve aksesuar ürünleri hazırlamaya başladık. Şimdi çeşitliliğimizi artırmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Bölgesel olarak başlattığımız çalışmalar şu anda ülkemizde yaygın halde. Ayrıca şu anda markamızı aldık. Markamızı almak da bizi bu anlamda güçlendirdi, daha büyük cesaret verdi. Bundan sonra Norduz dokumaları Kardel adı altında tüm piyasada ve uluslararası firmalarda, tekstil firmalarında yer alacak."

Projenin çevresel ve ekonomik katkılarına dikkati çeken Baran, "Kırkılma süreci bittikten sonra atılan bu yünleri toplayıp hem kadın istihdamına hem çevre temizliğine katkı sağlayabilecek, iklim değişikliğiyle mücadele ve ileri dönüşüm açısından değerlendirilebilecek ürünler olduğunu görünce inancımız daha da çok arttı. Bu da bölgemiz için önemli bir değer. Yünlerimiz gerçekten kıymetli." dedi.

Norduz koyununun özelliklerine de değinen Baran, "Norduz koyunlarından gelen yünler bunlar. Zaman zaman batı illerinden gelip alıyorlar ve yalıtım sistemlerinde kullanıyorlar. Bunun bölgemize katma değerinin olması da ayrıca çok kıymetlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA