Van'da Akıllı Şehirler ve Tesis Yönetimi Konferansı Düzenlendi
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Tesis Yönetiminde Gelecek Vizyonu' programında, teknolojinin önemi ve kadın istihdamının artırılması konuları ele alındı. TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, tesis yönetiminin büyüme potansiyelini ve sektörün geleceğini değerlendirdi.

Van'da Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından "Akıllı Şehirler ve Tesis Yönetiminde Gelecek Vizyonu" programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde yaşam alanlarının yönetimi konusunda bilgilerin sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknolojik hamlelerin yapıldığını belirten Sandalcı, şunları kaydetti:

"Tesis yönetim sektörü uzun yıllar önce ülkemize entegre edilen Türkiye'nin bacasız sanayisi hizmet sektörü haline gelmiştir. Sektörümüzde yaklaşık 19 buçuk milyon toplu konut yaşam alanı profesyonel bir yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir. Sektörümüzde yaklaşık 2 milyon kişi istihdam edilmektedir. Buna bağlı olarak ülkemizdeki hacmi yıllık 15 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'de 4 bin tesis yönetim şirketi, hizmetine devam etmektedir. Tesis yönetimiyle ilgili kanun taslağı hazırlanıyor. İlk yasama döneminde güneme geleceğini bekliyoruz."

"Ülkemizde kadın istihdamının desteklenmesi gerekiyor"

TRKTYD Genel Sekreteri Kübra Ulaş ise "Ülkemizde kadın istihdamının desteklenmesi gerektiğini ve gerek sektörümüzde, gerekse de diğer sektörlerde kadınların daha çok yer alması gerektiğinin altını çizmek isterim. Buradaki buluşmayı sadece bir program değil şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek bir yol haritası olarak görüyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir şehirler için fikirlerimizi paylaşacağız, ortak adımlar atacağız. İnanıyorum ki bu toplantıdan çıkacak her fikir ve öneri ülkemize değerli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Panelistlerin konuşmalarıyla devam eden programa, İl Emniyet Müdürü Murat Kurum, Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, iş adamları, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
