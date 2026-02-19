Haberler

Van'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van'da kaçak akaryakıt ele geçirildi
Güncelleme:
Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri gümrük kaçağı 531 litre akaryakıt ele geçirirken, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı 531 litre akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 531 litre motorin, 20 litrelik 113 bidon, 10 litrelik 36 bidon, 20 litrelik 30 bidon, yakıt pompası, 3 elektrikli hidrofor, 2 metal huni ele geçirildi.

???????Şüpheli R.A hakında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
