Van'da 3 Milyon 150 Bin TL Değerinde Kaçak Gıda Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 150 bin TL olan İran menşeli 1 ton 750 kilogram gümrük kaçağı gıda maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 150 bin TL olan, İran menşeli 1 ton 750 kilogram gümrük kaçağı gıda maddesi ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili M.A. (30) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı