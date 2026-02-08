Haberler

Van'da 3,5 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Gıda Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 1850 kilogram İran menşeli gıda maddesi ele geçirildi. İlgili kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 1850 kilogram İran menşeili gıda maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi hakkında adi işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Van'ın Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında bir araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, piyasa değeri 3,5 milyon TL olan 1850 kilo İran menşeli gıda maddesi ele geçirildi. Kaçak gıdalar muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin C.K. (27) ve C.E. (40), hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
