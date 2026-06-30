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Van'da yapılan 16 baraj ve gölet, binlerce hektar araziyi suyla buluşturdu

Van'da yapılan 16 baraj ve gölet, binlerce hektar araziyi suyla buluşturdu
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Van'da tamamlanan 11 baraj ve 5 gölet sayesinde 56 bin hektar tarım arazisi sulama imkanına kavuştu. Bölgede yeni projelerle sulama alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Van'da yapılan 11 baraj ve 5 gölet sayesinde 56 bin hektar tarım arazisi suya kavuştu.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve arazilerin suya kavuşturulması amacıyla başlatılan sulama projeleri devam ediyor.

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü himayesinde yürütülen çalışmalarda Van'da şu ana kadar 11 baraj ve 5 gölet tamamlanarak hizmete sunuldu.

Elektrik üretimi, içme suyu ve sulama amacıyla kullanılan baraj ve göletlerle il genelinde yaklaşık 56 bin hektar tarım arazisinin sulama imkanına kavuşması sağlandı.

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, kentte önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Sorumluluk alanlarındaki su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Aksoy, "Şu an bitirdiğimiz baraj ve göletlerimizin sayısı toplamda 16. Bir baraj ve 8 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bakraçlı göletinin bu sene inşaat çalışmalarına başlıyoruz. Aynı zamanda geçen sene kısmen başladığımız Saray Örenburç göletimizde de çalışmaların bu sene devam etmesi planlanmaktadır. Çaldıran Çubuklu Barajımıza da geçen sene kısmen başladık. Bu barajımızda da imkanlar dahilinde çalışmalar devam edecektir." diye konuştu.

İkizler göletinin ihalesinin yakın zamanda yapılacağını ifade eden Aksoy, "Kuşluk göleti de yine ihalesini yaptığımız ve çalışmaların başlanması planlanan göletlerimiz arasında yer almaktadır. Yüzde 30 mertebesinde bir ilerleme katettiğimiz Elaçmaz göletimizde bu sene de çalışmaların devam ettirilmesi planlanmaktadır." dedi.

"Baraj mahallemizin can damarı oldu"

Özalp ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Şakar, baraj yapılmadan önce su kaynaklarını verimli kullanma imkanlarının bulunmadığını belirtti.

Suyu tarlalara taşıyacak kanalların olmaması nedeniyle sorun yaşadıklarını anlatan Şakar, "Suyumuz dereden akıp gidiyordu. Şimdi barajımız var. Daha fazla tarlanın suyla buluşması için kapalı sistem kanallar inşa ediliyor. Böylece israfı da olmayacak. Yaklaşık 3 bin dönüme arazimiz sulanacak. Baraj mahallenin can damarı oldu. Bu tür çalışmaların yapılması, vatandaşların hizmetine sunulması bölge için büyük önem arz ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Ortanca Mahallesi Muhtarı Zeydin Eralan ise göletlerle daha fazla tarım arazisinin suyla buluştuğunu ifade ederek, "Daha önce suyumuz boşa gidiyordu. Su sıkıntısı yaşıyorduk. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bize yapılan göletle 12 bin dönümlük arazimiz suya kavuştu." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
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