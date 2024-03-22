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Van'a Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı İçin Protokol İmzalandı

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Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün imzaladığı protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak.

Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak.

Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, belediyenin yapacağı yatırımın memlekete hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği İller Bankası Güneş Van Ekonomi Güncel Haberler

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