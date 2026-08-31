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Vali Yılmaz, Eskişehir 5000'nin test sürüşüne katıldı

Vali Yılmaz, Eskişehir 5000'nin test sürüşüne katıldı
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TÜRKİYE Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000'nin (E5000) seri üretimi devam ediyor.

TÜRKİYE Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000'nin (E5000) seri üretimi devam ediyor. Test sürüşüne katılan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, "E5000; Avrupa'da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş, standartları kabul edilmiş bir ürün" dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun tarafından karşılanan Vali Yılmaz, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000'nin (E5000) üretim aşamalarıyla ilgili bilgi aldı. Lokomotif fabrikasını gezen Vali Yılmaz, seri üretim aşamasında olan yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifini inceledi.

'TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU KURUM'

Eskişehir 5000'nin test sürüşüne de katılan Vali Yılmaz, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün Türkiye'nin gurur duyduğu kurumlarından biri olduğunu söyledi. TÜRASAŞ Eskişehir tesislerinin 1894 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar sayısız başarıya imza attığını ifade eden Vali Yılmaz, "TURASAŞ, gerçekten gurur duyduğumuz kurumlarından biri. Arkamızda gördüğümüz lokomotif, elektrikli ve biz az önce test sürüşüne katıldık. Bu eserin bütün her şeyini bizim mühendislerimiz ve burada TÜRASAŞ'ta ürettiler. E5000; Avrupa'da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş, standartları kabul edilmiş bir ürün. Ülkemiz her alanda olduğu gibi bu alanda da dünyanın en iyisi olma yolunda" dedi. TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi'ni de ziyaret eden Vali Yılmaz, Türk otomotiv sanayisinin simge eserlerinden ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i inceleyerek müze hakkında bilgi aldı.

ESKİŞEHİR'DE SERİ ÜRETİM

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yapılan 95 adet Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi imalatına yönelik sözleşme imzalanmıştı. 2025 yılında 20 adetinin imalatları tamamlanarak TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edildi. 2026 yılında 30 adet Eskişehir 5000 Lokomotifi imalatı planlanmış olup, seri imalat çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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