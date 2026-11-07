Vali Taşyapan, Hakkari'de 7-15 Kasım'da sürecek kitap fuarını açtı

Hakkari Valiliğince düzenlenen kitap fuarı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla açıldı.

Taşyapan, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunun kapalı spor salonunda 7-15 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışında, vatandaşları ve öğrencileri kitaplarla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hakkari'nin çok sayıda yazar, şair, edebiyatçı ve bilim insanı yetiştirdiğini belirten Taşyapan, fuarla özellikle gençlerin düşünce dünyasını zenginleştirmeyi ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Teknolojinin günlük yaşamda giderek daha fazla yer tuttuğuna dikkati çeken Taşyapan, şöyle devam etti:

"Her şeyin dijitale döndüğü zamanımızda kitabın, kağıdın ve fikirlerin kitap üzerinden okunmasının zevkini tattırmak için böyle bir organizasyon düşündük. Umarım hedeflerimizin üzerine daha çok çıkacağız. Çocuklarımız kitaplara dokunarak kitap sevgisini geliştirecek. Kitaplardan edindikleri fikirlerle düşünce dünyalarını zenginleştirecek ve geleceğe daha güvenle bakacaklar."

Hakkarilileri fuara davet eden Taşyapan, vatandaşların telefon, tablet ve bilgisayarlardan uzaklaşarak kitap okumaya zaman ayırmalarını istedi.

İslam tarihi uzmanı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma da Hakkari'ye gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Sırma, "Biz Hakkari'yi sevdiğimiz için geldik. Öteden beri Hakkari'nin ne kadar kitabı sevdiğini ve kitap okuduğunu biliyoruz. 80 yaşıma rağmen Hakkari'ye geldim. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün Hakkarili kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Belki biraz üşüyeceksiniz ama güzel kitap okursanız ısınırsınız." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Taşyapan ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA