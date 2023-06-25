Vali Sonel, kurban bayramında yetim ve öksüzleri unutmadı

Ordu'da yetim ve öksüz çocuklar için kurbanlık koçlar hazırlandı

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocuklara gönderilmek üzere, hayırseverlerin de desteği ile alınan kurbanlık koçları hazırladı.

Her kurban bayramında olduğu gibi bu yıl da yetim ve öksüz çocuklara bayram sevincini yaşatmak isteyen Vali Tuncay Sonel, hayırseverlerin desteği ile alınan kurbanlık koçları, yetim ve öksüz çocuklara gönderilmek üzere kendi elleri ile hazırladı. Beraberinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte kurbanlık koçların bulunduğu ağıla giden Vali Sonel, yetim ve öksüz çocuklara verilecek kurbanlık koçları seçti.

Kınalı ve kurdele ile süslenen kurbanlık koçları, yetim ve öksüz çocuklara göndermek üzere hazırlayan Vali Tuncay Sonel, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban bayramında hayırsever dostlarımızın katkılarıyla yetim ve öksüz evlatlarımız için kına yakılmış ve kurdele ile süslenmiş koçlarımızı hazırladık. Allah hayırsever dostlarımızın hayrını kabul etsin" dedi.

Uygulama her yıl devam ediyor

Yetim ve öksüz çocukların kurban bayramını daha güzel ve mutlu yaşamaları için, bu uygulamanın her kurban bayramında yapıldığına dikkat çeken Vali Sonel, "Ordu genelinde bizim göreve başladığımızda 2 bin 112 yetim öküz evladımız vardı. Hayırseverlerimizin katkılarıyla alınan bu kınalı koçlar, yetim ve öksüz evlatlarımızın kurban bayramını daha güzel yaşaması için evlerine bırakılacak. Müftülüğümüz koordinesinde dini vecibelere uygun olarak gereken yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"Bayram heyecanını yaşamalarını istiyoruz"

Vali Tuncay Sonel, şu ifadelere yer verdi:

"3 yıldır Ordu'da bu uygulamayı sürdürüyoruz. Kınalı koçları üçüncü yılımızda da yine aynı işletmeden aldık. İşletme sahibimiz de bizlere çok yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisinden. Çok da güzel bakmış koçlara. Yine çok başarılı ve çalışkan İl Tarım ve Orman Müdürümüz var. Kemal Müdürüm ve ekibinden de Allah razı olsun. Ordu'muzun yaylalarında beslenmiş koyunları, koçları güzel bir şekilde seçtiler. Bu kınalı koçlar, kurban bayramı öncesinde yetim ve öksüz evlatlarımızdan bakabilecek olanlar yani bahçesi, evi müsait olanlara bir iki gün öncesinden göndereceğiz. İstiyoruz ki kınalı koçlarına sarılsın, bir bayram heyecanı yaşasınlar. Daha sonra kurbanın tüm vecibelerini yerine getirilecek. Allah kabul etsin."

6 Şubat depremi nedeniyle kurban bayramının bu yıl biraz buruk kutlanacağını ifade eden Vali Sonel, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

3 yıl önce Ordu'daki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocukların istekleri yerine getirilmişti

Vali Tuncay Sonel 3 yıl önce Ordu'da görev başladığında, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup göndererek, 'eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım' diye yazarak, çocuklardan isteklerini öğrenmiş ve kendisine iletilen tüm talepleri yerine getirmişti.