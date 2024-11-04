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Vali Recep Soytürk, Zeytin Hasadına Katıldı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde zeytin hasadına katıldı ve üreticilerle birlikte hasat yaptı. Ayrıca 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek zeytinyağı üretimi ile ilgili bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde üreticilerin zeytin hasadına katıldı.

İğdebağları Mahallesi'nde düzenlenen hasada katılan Vali Soytürk, üreticilerle birlikte hasat yaptı, çiftçilerden verim hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçede bulunan 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Soytürk, burada zeytinyağı asit ölçümü, sabun, kolonya üretimi ile ilgili aşamalar hakkında yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzenlenen hasat etkinliğine, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Taşan katıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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