Sinop'ta Vali Özarslan'dan Boyabat ilçesine ziyaret

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Özarslan, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililerle Orta Çarşı'da faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Türkiye'de 2025 yılının ahisi seçilen esnaf Mehmet Gürbüz'ü de iş yerinde ziyaret eden Vali Özarslan, bir süre kendisi ile sohbet etti.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Özarslan, daha sonra ilçede inşası ve güçlendirme süreçleri devam eden kamu binalarındaki çalışmaları denetledi.

Özarslan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.