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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Limanı'nın alanını inceledi

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahillerini denizden inceleyerek, yapımı planlanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın alanını gezdi. Köşger, liman projesinin bölge ve kentin ticari potansiyelini en üst düzeyde etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, Karataş ve Yumurtalık'ın turizm potansiyeline değinen Vali Köşger, ilçelerin ülke ve dünya çapında bilinirliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapımı planlanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın alanı ve sahillerde incelemede bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, Köşger, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahillerini denizden inceledi.

Köşger, yapımı planlanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın alanını da gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, liman projesinin bölge ve kentin ticari potansiyelini en üst düzeyde etkileyeceği belirtti.

Köşger, projeyle Adana'nın dünya ticaretinde öne çıkacağını ve uluslararası saygınlığının artacağını ifade ederek, "Bu büyük projeyi onaylayarak Adana'mıza kazandıran Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş ve Yumurtalık'ın önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Adana'nın, Akdeniz'den dünyaya açılan penceresi olan bu güzide ilçelerimizin doğal olarak sahilleri de çok değerli. Adana'dan çıkıp çok kısa bir sürede denize ve sahile ulaşabiliyorsunuz. Bu ilimiz adına çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla ilçelerimizin bu potansiyelinin ülke ve dünya çapında bilinirliğini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

İncelemelerinin ardından Köşger, Sahil Güvenlik BOTAŞ Deniz Güvenlik Takım Komutanlığını ziyaret etti, personele görevlerinde başarı diledi.

Ziyaretlerinde Köşger'e, Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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