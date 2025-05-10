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Vali Hatipoğlu Keban'daki Balık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Vali Hatipoğlu Keban'daki Balık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesinde balık üretim tesislerini ziyaret ederek, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarete Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesinde balık üretim tesislerini ziyaret etti.

Hatipoğlu, Keban Barajı üzerinde kurulan balık üretim tesislerini ve üretim alanlarını gezdi.

İlgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Hatipoğlu, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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