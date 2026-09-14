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Vali Doğan'dan "Ahilik Haftası" kutlama mesajı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Ahilik Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Ahilik Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, ahiliğin emeği ahlakla, ticareti güvenle, kazancı bereketle buluşturan, kabiliyeti, terbiyeyi, mahareti, marifeti, birçok insani ve ahlaki değeri harmanlayıp nesilden nesile taşıyan köklü medeniyet mirası olduğunu belirtti.

Ahilik anlayışının dürüstlüğü, adaleti, kaliteyi, alın terini, helal kazancı, dayanışmayı ve kardeşliği asırlar boyunca ticaret ve zanaat hayatının temel değerler haline getirdiğini vurgulayan Doğan, "Bugün de bu kadim miras esnaf, sanatkar ve zanaatkarlarımızın meslek ahlakında, velinimet olarak gördüğü müşterisi ile kurduğu güven köprüsünde ve toplumla tesis ettiği güçlü dayanışma bağında yaşamaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğan, bugünlerde ticaret yöntemleri, üretim teknolojileri ve pazar sınırlarının büyük hızla değiştiğini ve küresel boyutlar kazandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak güven, dürüstlük, nitelik ve emeğe saygı her dönemde olduğu gibi bugün de iktisadi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ahilik kültürümüzü yaşatmak emeğe, üretime, güvene ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz ahiliğin bu güçlü değerlerini yenilikçilikle, girişimcilikle, modern teknolojiyle ve rekabet gücüyle buluşturarak daha çok ve daha nitelikli üreten, dünyanın ekonomik koridorlarında adından söz ettiren ve kazancını toplumun refahına dönüştüren, insan odaklı güçlü ekonomik yapı inşa etmektir."

Doğan, kentin üretim, ticaret, sanat, zanaat ve girişimcilik hayatının can damarı olan esnaf ve sanatkarların, ekonominin olduğu kadar şehir kültürünün, mahalle dayanışmasının ve toplumsal huzurun da vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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