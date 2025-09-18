Vali Çiçekli, Aile Yılı İndirim Kampanyasına Destek Veren Esnafı Ziyaret Etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Aile Yılı" dolayısıyla ailelere ve yeni evlenecek çiftlere yönelik başlatılan indirim kampanyasına destek veren esnafa ziyarette bulundu.

Kentteki 25 esnaf, ailelere ve evlenecek çiftlere yönelik indirim kampanyası başlattı.

Vali Çiçekli, esnafı ziyaret ederek, "Bakanlığımız tarafından hazırlanan Aile Yılı stickerlarını da iş yerlerimizin vitrinlerine yapıştırarak bu anlamlı kampanyayı Karaman'da daha görünür hale getirdik. Aile, toplumumuzun temel direği ve en büyük güvencesidir. Esnaflarımızın bu duyarlılığı göstermesi hem birlik ve beraberliğimizin hem de dayanışma ruhumuzun en güzel göstergesidir. Bu vesileyle katkı sunan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, ailelerimize huzur, birlik ve mutluluk; esnaf kardeşlerimize de hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahaddin Pekoğlu da katıldı.