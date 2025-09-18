Haberler

Vali Çiçekli, Aile Yılı İndirim Kampanyasına Destek Veren Esnafı Ziyaret Etti

Vali Çiçekli, Aile Yılı İndirim Kampanyasına Destek Veren Esnafı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Aile Yılı kapsamında aileler ve yeni evlenecek çiftler için başlatılan indirim kampanyasını destekleyen esnafı ziyaret etti. Vali, yapılan kampanyanın toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Aile Yılı" dolayısıyla ailelere ve yeni evlenecek çiftlere yönelik başlatılan indirim kampanyasına destek veren esnafa ziyarette bulundu.

Kentteki 25 esnaf, ailelere ve evlenecek çiftlere yönelik indirim kampanyası başlattı.

Vali Çiçekli, esnafı ziyaret ederek, "Bakanlığımız tarafından hazırlanan Aile Yılı stickerlarını da iş yerlerimizin vitrinlerine yapıştırarak bu anlamlı kampanyayı Karaman'da daha görünür hale getirdik. Aile, toplumumuzun temel direği ve en büyük güvencesidir. Esnaflarımızın bu duyarlılığı göstermesi hem birlik ve beraberliğimizin hem de dayanışma ruhumuzun en güzel göstergesidir. Bu vesileyle katkı sunan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, ailelerimize huzur, birlik ve mutluluk; esnaf kardeşlerimize de hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahaddin Pekoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda'ya inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.