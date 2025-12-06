Haberler

Tunceli'de Ponza ve Kum Ocağı Projesi İptal Edildi

Güncelleme:
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, bölge halkının talebi üzerine Hozat ve Pertek ilçelerinde kurulmak istenen 2 bin 200 dönümlük ponza ve kum ocağı projesinin iptal edildiğini açıkladı. Köylüler projenin inanç merkezleri ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe ediyordu.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, Hozat ilçesine bağlı Bargini köyü ile Pertek ilçesine bağlı Zeve, Orcan ve Desiman köylerinde 2 bin 200 dönümlük alanda kurulmak istenen ponza ve kum ocağı projesinin, bölge halkının talebi üzerine iptal edildiğini açıkladı.

Hozat ilçesine bağlı Bargini köyü ile Pertek ilçesine bağlı Zeve, Orcan ve Desiman köylerinde 2 bin 200 dönümlük alanda kurulmak istenen ponza ve kum ocağına bölge sakinleri tepki gösterdi. Köylüler, projenin Alevilik inancında kutsal öneme sahip ocaklar ve inanç merkezleri ile tarım alanları ve su kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek projenin durdurulmasını talep etti. Köylülerin talepleri üzerine Vali Şefik Aygöl, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Özer, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Karabakır köyüne gelerek köylülerle bir araya geldi. Vali Aygöl ve beraberindekiler, köyde bulunan Ağuçan ziyaretine giderek, Alevi dedesiyle sohbet edip dualar etti. Vali Şefik Aygöl, yaşanan durumla ilgili heyet oluşturduklarını belirterek, "Biz özellikle bölgede kurulmaya çalışılan bir ponza maddenin konusunu incelememiz gerektiğini düşündük. Biz bu memlekette ilgili olarak bir güzellik yapmak istersek de, bir zorluk çıkarmak istersek de bu insanlarla birlikte oturacağız ve bu insanların talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu iş için bir heyet oluşturduk. Heyet daha önce muhtarımız, daha önce ekiplerimiz geldiler, görüştüler. Ben gelmedim ama görüştüm ekiplerle. Hem inanç alanında hem su kaynaklarında hem hayvancılık yapılan bölgede hem de sit alanı olarak bölgeyi inceledik. Yapılacak olan maden konusu bunlara zarar verip vermeyeceği ilgili bir değerlendirme yaptık" dedi.

'ÇED'İNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Vali Aygöl, yapılan görüşmenin ardından projenin yapılmayacağını belirterek, "Hakan Başkan göreve başladığında ilk talep ettiğimiz olayımız buydu. Biz haftaya çarşamba günü veya perşembe günü bakanlarımıza görüşecektik. İlk görüşeceğimiz bakanlarımızın başında Enerji Bakanımız geliyor. Çünkü bu bölgenin hassasiyetlerinin bir şekilde kararlarını veren ve kararlarını ortadan kaldıran bakanlık orası. Ancak biz görüşmeden önce başkanımız aradı. Dedi ki, 'Sayın Bakanım, burada böyle bir maden çıkartılıyor. Biz inceleme yaptığımızda bu inceleme sonucunda aslında aman aman bir ihtiyaç olan bir konu değil' Bakanımız da sağ olsun dönüş yaptı, inceledi. 'Bizim için hiç önemli bir konu değil' dedi, 'Takdir sizlerin' dediler. Sonra MAPEK Genel Müdürümüz aradı beni. MAPEK Genel Müdürümüz 'Sayın Valim, Bakanımız bize talimat verdi. Şehir ne istiyorsa onu yapın' dedi. Bizim yaptığımız teknik inceleme sonucunda da çok aman aman bir ihtiyaç olan bir iş değil. İkincisi, bölgenin o yapısına zarar verebileceği tereddütleri de bizde aynı tereddütle oluştu. Onun için biz bu konuya olumsuz karar vereceğiz, ÇED'ine müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirle ilgili karar verme yetkisi bu şehrin insanlarındadır. İstemediğiniz hiç bir şeyi yaptırmayız" dedi. Köylüler ise bakanlık, valilik ve heyete teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
