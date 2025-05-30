Vakfıkebir'de Suni Tohumlama Projesi İçin İmza Töreni Düzenlendi

Vakfıkebir'de Suni Tohumlama Projesi İçin İmza Töreni Düzenlendi
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Suni Tohumlama Projesi için imza töreni yapıldı. Törende, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve aile işletmelerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleri vurgulandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Suni Tohumlama Projesi için imza töreni düzenlendi.

Vakfıkebir Belediyede Başkanı Fuat Koçal'ın makamında düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "üretimin ve üreticinin yüzyılı" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü olarak 81 ili en az 2-3 kez ziyaret ettiğini dile getiren Gürçay, "Amacımız üreticiyi ve çiftçiyi bilinçlendirmek." dedi.

Gürçay, 2024'te Bakan Yumaklı'nın belirlediği yol haritasına göre çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yol kontrolü, hastalıklarla mücadele, verimli hayvancılık ve yeni destekleme modelimizi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Trabzon'da 'küçük aile işletmeleri' diye tanımladıkları birçok ailenin 20 baş ve altındaki hayvancılıkla uğraştığına işaret eden Gürçay, "Trabzon'da tam buna uygun. Aile işletmelerini daha kazançlı ve daha verimli hale getirmenin çözüm yolları için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise bakanlığın üretimle ilgili projelere destek verdiğini, geleceğe yapılan en büyük yatırımın gıda olduğunu söyledi.

Vakfıkebir Belediyede Başkanı Koçal da tarım ve hayvancılığı daha ileriye taşıyacak projeye imza atacakları için mutlu olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kaplan ve Koçal arasında Suni Tohumlama Projesi'nin protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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