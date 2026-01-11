Haberler

Uzunköprü'de ruhsatsız restoranlar mühürlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız hizmet veren restoranlar mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Jandarma ve zabıta ekipleri, ruhsatsız restoranlar hakkında ceza uyguladı.

Uzunköprü ilçesinde ruhsatsız hizmet veren restoranlar mühürlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Y'ye ait restoranda incelemede bulundu.

Ekipler restoranın İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan hizmet verdiğini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ise Cumhuriyet Mahallesi'nde T.Ç'nin restoranının ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Zabıta ekiplerince restorandaki müşteriler dışarı çıkarılarak iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı.

Ruhsatsız restoranlar mühürlenerek sahiplerine ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti