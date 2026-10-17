Uzunköprü'de hardaliye etkinliği yapıldı, coğrafi işaret için çalışma başlatıldı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde üreticiler, geleneksel hardaliye içeceğini yaygınlaştırarak aile ekonomisine katkı sağlamayı ve ürünü markalaştırarak dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Uzunköprü Kaymakamlığı öncülüğünde üzüm bağlarıyla öne çıkan Çobanpınar köyünde hardaliye yapım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte köy sakinlerinin yetiştirdiği üzüm çeşitleri tanıtılarak üretim aşamaları hakkında bilgi verildi ve hardaliye yapıldı.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehirlerin ürettikleri ürünlerle tanıtılmasının son yıllarda önem kazandığını söyledi.

Malatya denildiğinde kayısının, Antalya'nın Finike ilçesi denildiğinde ise portakalın akla geldiğini belirten Köken, "Biz de Uzunköprü deyince çeltik ve ayçiçeğinin ötesinde bazen hatırlanması gereken konuları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Çobanpınar köyünde üzüm bağlarının bulunduğunu ve üreticilerin bu alana yöneldiğini ifade eden Köken, üzümün farklı şekillerde değerlendirilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Atalarından kalan pekmez, sirke ve hardaliye üretimi geleneğini yaşatmak istediklerini vurgulayan Köken, şunları kaydetti:

"Atalarımız üzümden pekmez ve sirke yapmış, baharatlı içecek türü hardaliyeyi yapmış. Biz de hardaliyeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun köylülerimizin ve milletimizin ekonomisine katkısı olmasını istiyoruz. Bu alanda ilk adımımızı hardaliye yapımıyla attık. Çobanpınar hardaliyesinin coğrafi işaretini, patentini alıp bir marka olması için çalışmalara başladık."

Köken, bölgede hardaliye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Halk Eğitimi Merkezi'nde kurslar da açılacağını belirtti.

"Üreticilerimize destek olacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de bölgenin bağcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Edirne'de 4 bin 200 dekar üzüm bağı bulunduğunu aktaran Köse, bunun 2 bin 500 dekarının Uzunköprü'de yer aldığını, ilçenin Edirne'deki üzüm bağlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu kaydetti.

Çobanpınar köyünde 350 dekar üzüm bağı bulunduğunu belirten Köse, kültürel miras niteliğindeki hardaliye üretiminin sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Köse, üreticilere destek sağlamak istediklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanımız bölgemizi ziyaret ettiğinde bağcılığın geliştirilmesi için söz vermişti. Bu projeyi tamamladık, ihale aşamasında üreticilerimize de telli terbiye sistemiyle destek olacağız." diye konuştu.

Çobanpınar köyü muhtarı Melih Kartal da köyde yoğun şekilde üzüm üretimi yapıldığını, bu ürünü daha iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Çobanpınar hardaliyesine coğrafi işaret alınması ve ürünün dünyaya tanıtılması için çalışmayı amaçladıklarını vurgulayan Kartal, üretimin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Köy sakinlerinden üretici Semra Saz ise yıllardır hardaliye ürettiklerini ve tükettiklerini anlattı.

Hardaliyeyi sağlıklı ve katkısız bir içecek olarak daha geniş kitlelere sunmak istediklerini belirten Saz, kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA