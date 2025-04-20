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Uzunköprü'de Çeltik Ekim Stratejileri ve Su Yönetimi Toplantısı

Uzunköprü'de Çeltik Ekim Stratejileri ve Su Yönetimi Toplantısı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen toplantıda, çeltik ekim stratejileri ve su yönetimi ele alındı. Çakmak Barajı Sulaması Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akgün, kuraklığın etkilerini ve baraj doluluk oranlarını değerlendirdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "Çeltik ekim stratejileri ve su yönetimi" konulu toplantı düzenlendi.

Çakmak Barajı Sulaması Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akgün, Uzunköprü Ziraat Odasında düzenlenen toplantıda, barajların doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Kuraklığın çeltik üreticisini etkilediğini belirten Akgün, "Geçen yılki debi miktarlarına göre bu yıl ekim yapma şansımız düşüktü ancak Meriç, Arda ve Tunca nehirlerine bağlı barajların doluluk oranları son yağışlarla arttı. Bu sevindirici bir gelişme." dedi.

P2b Pompa İstasyonu ve iletim kanalındaki çalışmaların tamamlanmadığına değinen Akgün, "İletim kanalımız tamamlansaydı barajımız dolacaktı. Valimizin çabalarına rağmen bu yıl yetişmedi. Önümüzdeki yıl bu projenin tamamlanmasıyla sorunlarımız çözülecek." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 400 çeltik üreticisinin oy birliğiyle ekim kararı aldığı toplantıya, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz ve Çakmak Barajı Sulaması Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi de katıldı.

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Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
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