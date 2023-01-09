Su bulmak için sondaj açtı, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı! Tüm ilçenin kaderi değişecek

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl bir çiftçinin açtığı sondajdan petrol çıkmasının ardından bu yıl da benzer bir durum yaşandı. Bir çiftçinin üzüm bağı için açtığı sondajdan yine siyah sıvı çıktı. Durum hemen yetkililere bildirilirken, söz konusu sıvıdan numune alınacak.

2022'nin Mayıs ayında Manisa'nın Salih'li ilçesinde bir çiftçinin açtığı sondajdan siyah renkli bir sıvı çıkmıştı. Çakmağı çakınca yanan sıvı için ekipler hemen harekete geçmiş ve inceleme başlatılmıştı. Analizler neticesinde çıkan sıvının yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol çıkmıştı.

BENZE BİR OLAY DAHA YAŞANDI

Analiz sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bölgeyi arama çalışmaları kapsamına almış ve sondaj çalışmaları için start verdi. TPAO'nun ilçedeki çalışmaları sürerken, bölgeden yine benzer bir haber geldi.

YİNE AYNI SIVI

Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı. Çiftçi durumu hemen yetkililere bildirdi.

NUMUNE ALINACAK

208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu. Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirildi.