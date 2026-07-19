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Kahramanmaraş'ta bir kebapçı, evlenen çırağına altın yerine 100 civciv hediye etti

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Kahramanmaraş'ta kebap ustası Mustafa Çabuk, eski çırağı Doğan Gündeş'in düğününde altın yerine 100 civciv hediye ederek onu sermaye oluşturmaya yönlendirdi.

Kahramanmaraş'ta kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.

Çabuk, takı töreninde çırağına 100 civciv hediye ederek, bunları büyütüp değerlendirmesi ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.

Düğünde damadın arkadaşları da vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi sundu.

Düğündeki sıra dışı hediye, davetlilerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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