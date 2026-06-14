Haberler

Üsküdar'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi

Üsküdar'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Kandilli Camisi'nde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi. Namaz sonrası dua edilip çay, çorba ve simit ikramı yapıldı, ardından maç cami bahçesinde izlendi.

Üsküdar'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabah namazında buluştu.

Kandilli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edildi.

Daha sonra vatandaşlar, maçı izlemek için cami bahçesinde kurulan alanda bir araya geldi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsul, maçın önemine dikkati çekerek, organizasyonun gençler ve aileleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi.

Gürsul, fiziki şartları uygun olan gençlik merkezlerinde sabah namazı programlarıyla birlikte maç izleme alanları oluşturduklarını belirterek, "Bu bölgede gençlik merkezi yoktu. Caminin organizasyona uygun olduğu bilgisi bize ulaştı. Biz de alanı hazır hale getirerek sosyal medya üzerinden duyurumuzu yaptık." dedi.

Bölgedeki gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gürsul, "Camimizde sabah namazını kıldık. Daha sonra gelen gençlerimize ve ailelerimize çay, çorba ve simit ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Maçı izlemek için Esenyurt'tan Üsküdar'a gelen Bilal Ağcı, "Programı sosyal medyadan duyduk. Az önce sabah namazını eda ettik. Şimdi de milli maçı izleyeceğiz, inşallah yeneceğiz. 24 seneden sonra heyecanımız büyük." dedi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
Canlı anlatım: Dünya Kupası'nda sahne bizim, maç başladı

Canlı anlatım: Dünya Kupası'nda sahne bizim, maç başladı
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi sakladığı yeni saçlarıyla sahaya çıktı! İşte yeni imajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı

Yeni saç stili çok konuşulur!
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü

İran'da muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

Brezilya Fas karşısında umduğunu bulamadı!
İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı

İstanbul'da bu sabah... Genci yaşlısı herkes böyleydi
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil

Parti arayışındaki Özel'in yüzüne kapıyı çok sert kapattılar
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi