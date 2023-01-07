Üsküdar'da bir köprünün yanından otoyola düşen araçtaki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Üsküdar'da bir köprünün yanından otoyola düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Üsküdar'da bir köprünün yanından otoyola düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FBR 671 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, otoyol üzerinde bulunan köprünün yanından TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı yoluna düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen aracın içindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Cumhuriyet Mahallesi TEM Otoyolu Üsküdar Tragger Güncel Haberler

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