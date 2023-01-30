Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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Uşak'ta polis ekiplerince yapılan aramada otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı.
Uşak'ta polis ekiplerince yapılan aramada otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 192 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü A.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel