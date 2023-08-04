Uşak'ta İkinci Jandarma Asayiş Noktası Hizmete Girdi

Uşak'ta ikinci jandarma asayiş noktası törenle hizmete girdi. Eşme ilçesi Yeşilkavak köyünde hizmete giren asayiş noktasının işlevinin, asayişi sağlamanın yanı sıra civarda bulunan birçok köyün ve köylünün jandarma ile olan işlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak, jandarmanın halkla yakınlaşmasını sağlamak olduğu açıklandı.

Eşme İlçesi Denizli/Güney yolu üzerinde ve birçok köye giden yol kavşağı konumundaki Yeşilkavak köyünde kurulan jandarma asayiş noktası törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Uşak Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, "Valimizin direktifleri doğrultusunda emniyet ve asayiş hizmetlerini daha etkin bir şekilde vatandaşımızın ayağına götürmeyi amaçlıyoruz. Öncelikli olarak gördüğümüz jandarma kontrol noktamızın Yeşilkavak köyünde yapılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Uşak Valisi Dr. Turan Engin ise "Jandarma asayiş noktası kurulması fikri, geçen yıl bir toplantıda Jandarma Komutanımız Fahri Beyin önerisiydi. Bizde bu öneriyi değerlendirdik. İlimizde en önemli kavşak noktası olarak 6 bölge belirledik. İlk noktamızı merkeze bağlı Yeşil Karaağaç köyünde iki hafta önce hizmete açtık. İkincisini de bugün Yeşilkavak köyünde açıyoruz. Nüfus olarak kalabalık ve diğer köyler ve illerle bağlantısı olan yol kavşaklarına açıyoruz.

Bundan sonraki jandarma kavşak noktamız, vatandaşın sıkça kullandığı Banaz İlçesi Hamamboğazı ve Bölme'de açacağız. Bu şekilde dört noktaya daha açmayı planlıyoruz. Yeşilkavak köyüne jandarma asayiş noktasını açmamızda amaç, burada asayiş kötü olduğu için değildir. Amacımız jandarmamız vatandaşımıza daha yakın kılabilmektir. Vatandaşımızın jandarma ile ilgili işi olduğunda çabuk ulaşabilmesini hedefliyoruz. Jandarmamız da bizim içimizden çıkan kardeşlerimiz. Her gittikleri yerde vatandaşımızla samimi temaslar kuruyorlar. Huzur, işbirliği, kardeşçe ve yardımlaşmayla sağlanır. Sizlerde bu tesisin yapımında bu kardeşliği gösterdiniz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra dualar okunarak kurdele kesildi ve Yeşilkavak Jandarma Asayiş Noktası hizmete açıldı. Açılış törenine Uşak Valisi Dr. Turan Engin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Eşme Kaymakamı Selin sarı, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin ve vatandaşlar katıldı. - UŞAK