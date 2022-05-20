1 kilo esrarla yakalanıp serbest bırakıldılar - Haberler

Uşak'ta bir otomobilin içinde 1 kilodan fazla esrarla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu kullanımı ve ticaretini azaltmak amaçlı yapılan çalışmalar doğrultusunda şüphe üzerine kent merkezinde 1 otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar bulunurken araç içerisindeki 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk dilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Güncel