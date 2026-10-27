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Ürdün ve Irak enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında 9 anlaşma imzaladı

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Ürdün ve Irak enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında 9 anlaşma imzaladı
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Ürdün ve Irak, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla enerji, ulaştırma, güvenlik, eğitim ve çevre gibi alanlarda 9 anlaşma imzaladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1,131 milyar dolara yükseldi.

AMMAN, 27 Ekim (Xinhua) -- Ürdün ve Irak çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla 9 anlaşma imzaladı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile Iraklı mevkidaşı Ali ez Zeydi pazartesi günü Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki başbakan görüşmede enerji, ulaştırma, elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması ve güvenlik alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik mekanizmaları ele aldı.

Açıklamada, imzalanan anlaşmaların diplomatik işbirliği, rekabet ve tekel karşıtı politikalar, tüketicinin korunması, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek, belge ve el yazmaları, yükseköğretim ve bilimsel araştırma, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsadığı belirtildi.

Aynı gün ez Zeydi ile bir araya gelen Ürdün Kralı II. Abdullah, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesinde Irak'ın üstlendiği role ülkesinin desteğini yineledi.

Resmi istatistiklere göre, Ürdün ile Irak arasındaki ikili ticaret hacmi, bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 992 milyon ABD dolarından 1,131 milyar ABD dolarına yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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