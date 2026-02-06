Ürdün'e ait tırlar 15 yıl sonra ilk kez Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı

Ürdün'den Türkiye ve Yunanistan'a giden üç tırın, 15 yıllık aranın ardından ilk kez bugün Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi.

Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed ed-Duveyri, basına yaptığı açıklamada, Ürdün'den Türkiye ve Yunanistan'a giden üç tırın, 15 yıl sonra ilk kez Babülhava–Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan başarıyla geçtiğini belirtti.

Duveyri, bu gelişmenin, Ürdün ve Türkiye Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki sürekli çabalar ve doğrudan koordinasyon sayesinde, tüm gümrük ve prosedürel engellerin aşılmasının ardından mümkün olduğunu ifade etti.

Ürdün'e ait üç tırın bugün öğleden sonra deneme amaçlı olarak Türk topraklarına girdiğini ve operasyonun sorunsuz şekilde, onaylanmış prosedürlere uygun biçimde tamamlandığını kaydeden Duveyri, bunun iki ülke arasındaki teknik ve idari işbirliğinin seviyesini yansıttığını ve bu hayati güzergahta kara taşımacılığının kolaylaştırılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Duveyri, tırların sınır kapısından doğrudan ve hızlı bir şekilde geçtiğini, bunun da ilerleyen dönemde diğer tır konvoylarının geçişinin önünü açarak ulaşım ve ticaretin sorunsuz akışını artıracak umut verici bir adım olduğunu vurguladı.

Duveyri ayrıca, Ulaştırma Bakanlığının, sınır kapısının düzenli kullanımını ve trafik akışının sürekliliğini sağlamak amacıyla, operasyonel sorunların Ürdünlü taşımacılara hizmet edecek ve mal akışını iyileştirecek şekilde çözülmesi için Türk tarafındaki ilgili makamlarla doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Ürdün ve Körfez ülkeleri arasındaki kara yolu taşımacılığı Mart 2011'de başlayan Suriye devriminden sonra tamamen durmuştu.