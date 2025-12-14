Ürdün'ün Elektrikli Araç İthalatının Yüzde 87'sini Çinli Markalar Oluşturdu

AMMAN, 14 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Gümrük İdaresi, Çin menşeli elektrikli araçların bu yılın ilk 11 ayında ülkenin toplam elektrikli araç ithalatının yüzde 87'sini oluşturduğunu açıkladı. Ülkedeki otomobil satıcıları ve kullanıcıları, bu araçların uygun fiyatlarına, gelişmiş teknolojilerine ve düşük işletme maliyetlerine dikkat çekti.

İdarenin bu ayın başlarında Xinhua ile paylaştığı verilere göre, Ürdün'ün ocak-kasım döneminde ithal ettiği 47.964 elektrikli aracın 41.901'i Çin'den geldi.

Ürdünlü otomotiv sektörü uzmanı Haşim Akl, Çinli elektrikli araçların uygun fiyatları, yüksek verimlilikleri, kalitesi ve uzun sürüş menzilleriyle ülkede hızla yaygınlaştığını belirtti.

Birçok Çinli elektrikli araç markasının ithalatçısı olan Abdülbasit Maluk ise bu araçların, "geniş bir alıcı kitlesine hitap eden fiyatlarla ileri teknoloji ve yüksek konfor sunduğunu" ifade etti.

Çinli elektrikli araçlara geçen tüketiciler de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Son sekiz aydır Çinli BYD Dolphin modeli kullanan Mecid Saker, şarj maliyetlerinin düşmesi sayesinde ulaşım giderlerinin üçte iki oranında azaldığını söyledi.

Çin menşeli elektrikli araçların "etkileyici teknolojisine" dikkat çeken Saker, "Çinli modeller, diğer ülkelerin benzer özelliklere sahip araçlarına göre çok daha uygun fiyatlı" dedi.

Ürdünlü sürücü Rami El-Halidi ise Çinli elektrikli araçların güvenilirliğine dikkat çekerek, "Zamanla en büyük avantajın istikrar olduğu ortaya çıktı. Ani yakıt fiyat şokları yaşanmıyor ve bakım süreçleri daha kolay yönetilebiliyor" ifadelerini kullandı.

El-Halidi, Çinli elektrikli araçların uygun fiyat, konfor ve operasyonel verimlilik arasında pratik bir denge sunduğunu sözlerine ekledi.