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Bakan Uraloğlu, Brüksel'de Ermeni Mevkidaşıyla Görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Brüksel'de Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı ile görüşerek iki ülke arasındaki demir yolu ve kara yolu bağlantılarının yeniden hayata geçirilmesini değerlendirdi.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile görüştü. Uraloğlu, görüşmede iki ülke arasındaki demir yolu ve kara yolu bağlantılarının yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile bir araya geldi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, geçmişte ülkelerimiz arasında aktif olarak kullanılan demir yolu ve kara yolu bağlantılarının yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları ele aldık."

Ülkemizde gerekli bakım çalışmalarını başlatırken, Ermenistan tarafının da hazırlık ve ihale süreçlerinde geldiği aşamayı değerlendirdik.

Kars-Ani'de İpek Yolu üzerinde bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna yönelik süreci de ele alarak, ortak tarihimizin önemli izlerinden birini yeniden ayağa kaldıracak adımları görüştük."

Kaynak: ANKA
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