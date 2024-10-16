Ünlü Dansçı ve Sporcu Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

Oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 50 yaşında hayatını kaybeden Yalnızoğlu için Şakirin Camii'inde kılınan ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Yalnızoğlu'nun sanatçı arkadaşları Berk Oktay, İpek Tenolcay, Kenan İmirzalıoğlu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Yalnızoğlu'nun cenazesi Karacaahmmet mezarlığına defnedildi.

'HASAN AĞABEY ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Cenaze törenine katılan Berk Oktay, "Çok üzgünüz tabii ki, Hasan ağabey çok güzel bir insandı çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu, ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok geç. Allah ailesine sabır versin" dedi. Oyuncu İpek Tenolcay, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var yüzyüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu" diye konuştu.

KENAN İMİRZALIOĞLU: ODA ARKADAŞIMDI

Yakın arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ise, "Hasan ile muhabbetimiz Bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 97'nin yazından bahsediyorum. Sonra 97 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci tabi çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertac'ımız ayrılmıştı. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum, her şeyine dua ediyorum" diye konuştu.