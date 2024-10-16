Üye Girişi
Haberler

Ünlü Dansçı ve Sporcu Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

Ünlü Dansçı ve Sporcu Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun baş dansçısı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Üsküdar'da kılınan namazın ardından defnedildi.

ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu'nun baş dansçısı ünlü oyuncu ve sporcu Hasan Yalnızoğlu dün pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalnızoğlu Üsküdar'da Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 50 yaşında hayatını kaybeden Yalnızoğlu için Şakirin Camii'inde kılınan ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Yalnızoğlu'nun sanatçı arkadaşları Berk Oktay, İpek Tenolcay, Kenan İmirzalıoğlu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Yalnızoğlu'nun cenazesi Karacaahmmet mezarlığına defnedildi.

'HASAN AĞABEY ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Cenaze törenine katılan Berk Oktay, "Çok üzgünüz tabii ki, Hasan ağabey çok güzel bir insandı çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu, ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok geç. Allah ailesine sabır versin" dedi. Oyuncu İpek Tenolcay, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var yüzyüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu" diye konuştu.

KENAN İMİRZALIOĞLU: ODA ARKADAŞIMDI

Yakın arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ise, "Hasan ile muhabbetimiz Bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 97'nin yazından bahsediyorum. Sonra 97 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci tabi çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertac'ımız ayrılmıştı. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum, her şeyine dua ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pankreas Kanseri Hasan Yalnızoğlu Magazin Üsküdar Güncel Sağlık Spor

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı
Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! MasterChef fincan böreği tarifi! En güzel fincan böreği tarifi! fincan böreği tarifi nasıl yapılır? Fincan böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.