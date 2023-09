Dekan yardımcısını makam odasında bıçaklayan genç kızın ilk ifadesi: Bana sürekli 'Geri zekalı' diyordu

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B.Y. adlı (24) eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı. B.Y., gözaltına alınırken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi. B.Y. ifadesinde Yılmaz'ın kendisine sürekli geri zekalı dediğini ve onun yüzünden disiplin cezası aldığını söyledi.

BAŞINDAN YARALANDI

Bugün saat 11.00 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski kız öğrencisi B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi.

"BANA SÜREKLİ GERİ ZEKALI DİYORDU"

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. B.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.