Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

UNFF Başkanı: Sağlıklı Ormanlara Yatırım Yapmalıyız

UNFF Başkanı: Sağlıklı Ormanlara Yatırım Yapmalıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen, sağlıklı ormanlara yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, finansman, yenilikçi yaklaşımlar ve kapasite geliştirme konularında çağrıda bulundu. Ormanların iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadeledeki öncü rolü belirtilirken, yerel toplulukların da sürece dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

NEW Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen, sağlıklı ormanlara yatırım yapılması gerektiğini, bu bağlamda daha fazla finansman, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmenin önem taşıdığını söyledi.

BM 20. Orman Forumu'nun başkanlığını yürüten Belen, forumun açılış konuşmasını yaptı.

UNFF'nin eşsiz bir Forum olduğunu belirten Belen, bunun ormanla ilgili tüm konulara odaklanan ve evrensel üyeliğe sahip tek küresel hükümetler arası platform olduğunun altını çizdi.

Belen, ormanlara ilişkin uluslararası düzenlemenin merkezinde yer alan bu Forumun üye devletleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşları, sivil toplumu ve özel sektörü bir araya getirdiğini ifade ederek, "Kuruluşundan bu yana Forum, sürdürülebilir orman yönetimine yönelik siyasi taahhüdü teşvik etmiş, BM sistemi içindeki ve dışındaki ülkeler ve kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Belen, 1992 yılında Rio de Janeiro'da "Orman İlkelerinin" kabul edilmesinden bu yana Forum'un önemli ilerleme kaydettiğini dile getirerek, Forumun, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası orman aracı ve küresel orman stratejik planı gibi küresel politika çerçeveleri üzerinde anlaşan ilk hükümetler arası organ olduğunu söyledi.

BM 19. Orman Forumu'ndan bu yana ormanlarla ilgili daha fazla küresel gelişme ve taahhüt yaşandığına işaret eden Belen, "Bu gelişmeler, ormanların küresel sorunların çözümündeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır." dedi.

Belen, diğer taraftan BM'nin ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumun kuruluşun tüm çalışma alanlarını etkilediğini ifade etti.

"Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor"

Başkan Belen, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi tahribatı ve yoksullukla mücadelede ormanlar ve sürdürülebilir orman yönetiminin öncü rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

"Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor." vurgusunda bulunan Belen, bunun daha fazla finansman, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmeyi kapsaması gerektiğini söyledi.

Belen, aynı zamanda sürece orman sahipleri, küçük çiftçiler, yerli halklar, yerel topluluklar, kadınlar ve gençlerin güçlü katılımının gerektiğini belirtti.

Veriye, bilgiye ve iyi uygulamalara erişimin artırılmasının da kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Belen, bunun için de ormanlara ilişkin bilgi açıklarının kapatılması ve özellikle orman çalışmaları için finansman ve destek sağlayan aktörlerle daha güçlü ortaklıkların kurulması gerektiğini vurguladı.

Belen, Forum'da alınacak kararların gerçek değişime ilham vereceğine inandığını belirterek, "Bu Forum, yalnızca bir müzakere alanı değildir. Aynı zamanda güven inşa etme, bilgi paylaşımı ve küresel dayanışmayı güçlendirme zemini niteliğindedir. BM çatısı altındaki bu toplantılar, küresel orman topluluğunun bir araya gelerek yeniden bağ kurduğu, düşündüğü ve taahhütlerini yenilediği anlardır." ifadesini kullandı.

UNFF 2000 yılında kurulmuştu

2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kurulan UNFF, ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması konusunda küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Tüm BM ülkelerinin üye olduğu Forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumu sağlama, kaynak ve bilgi paylaşımını destekleme ve ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.