UNESCO Dünya Mirası listesinde bir İtalyan kasabası: Alberobello - Haberler

UNESCO Dünya Mirası listesinde bir İtalyan kasabası: Alberobello İtalya'nın Puglia eyaletinde Unesco Dünya Kültür Mirası Listesindeki 3 önemli yerden biri olan Alberobello, konik evleriyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalya'nın Puglia eyaletinde Unesco Dünya Kültür Mirası Listesindeki 3 önemli yerden biri olan Alberobello, konik evleriyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Alberobello'da 1600'e yakın konik ev (Trulli) bulunuyor. Trullilerin çatısının üzerinde bulunan ve kireçle boyanan semboller özellikle dikkat çekiyor. AA / Salih Şeref - Güncel İtalya Güncel Haberler

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