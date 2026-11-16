UNEP gıda israfı girişimine 4,5 milyon dolarlık yeni finansmanı duyurdu

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, küresel gıda israfını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefleyen girişime 4,5 milyon dolarlık yeni finansman desteği açıklandı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Türkiye'den Migros'un gıda israfını yüzde 55 azaltarak hedefini 5 yıl erken gerçekleştirdiğini duyurdu.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, gıda israfının azaltılması ve buna bağlı metan emisyonlarının düşürülmesine yönelik uluslararası çalışmalar ele alındı. UNEP ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 9 ve 11 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları, UNEP'in 16 Kasım'da yayımladığı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, COP30'da başlatılan ve küresel gıda israfının 2030'a kadar yarıya indirilmesini amaçlayan 'Food Waste Breakthrough' girişimine yönelik yeni finansman destekleri ve ülkelerin uygulamaları paylaşıldı.

4,5 MİLYON DOLAR

UNEP'in açıklamasına göre, Küresel Çevre Fonu (GEF) girişimin uluslararası iş birliği ağı ile Kolombiya ve Mauritius'taki uygulamalarına 3 milyon dolar yeni finansman sağlayacağını duyurdu. Bu ülkelerdeki çalışmaların 2027 yılında başlaması bekleniyor. IKEA Vakfı da gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik yeni finansman kapsamında, Brezilya kentlerinde yürütülecek çalışmalar için 1,5 milyon dolarlık destek açıkladı.

TÜRKİYE'DEN BAŞARI

UNEP'in açıklamasında Türkiye'den Migros'un gıda israfını yüzde 55 oranında azaltarak belirlediği hedefe planlanandan 5 yıl önce ulaştığı belirtildi. Uluslararası otel zinciri Accor'un ise gıda israfını yüzde 45 azalttığı, 2030 yılı için belirlediği yüzde 60'lık hedefe yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

850 MİLYON DOLAR

Gıda israfı ve metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik finansman çalışmaları kapsamında, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nın (IDB) Latin Amerika'da atık yönetimi ve metan emisyonlarının azaltılması için 4 yılda 850 milyon dolar kaynak ayırmayı taahhüt ettiği açıklandı. UNEP, gıda israfının azaltılmasına yatırım yapan işletmelerin, harcadıkları her 1 dolara karşılık ortanca 14 dolar ekonomik getiri elde ettiğine ilişkin araştırma bulgusuna da dikkat çekti.

ÜLKELERİN ADIMLARI

Açıklamada Brezilya'nın gıdanın öncelikle insanların tüketimine yönlendirilmesini esas alan yasal düzenlemeler yaptığı, İrlanda'nın ihtiyaç fazlası gıdaların yeniden dağıtılmasını desteklediği, Endonezya'nın ise kamu kurumları arasında koordinasyon sağlayacak gıda israfı düzenlemeleri üzerinde çalıştığı belirtildi. Gıda israfının önlenmesi, ihtiyaç fazlası gıdaların değerlendirilmesi ve organik atıkların depolama alanlarına gönderilmesinin azaltılmasıyla sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

2030 HEDEFİ

UNEP, gıda israfının azaltılmasında ilerleme sağlanmasına rağmen siyasi ilginin yetersizliği, parçalı tedarik zincirleri ve finansman sorunlarının devam ettiğini bildirdi. Küresel ölçekte gıda israfının 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi için ülkelerin politikalarını güçlendirmesi, veri toplama ve ölçüm sistemlerini geliştirmesi, yatırımları artırması ve kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğini yaygınlaştırması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı