Motorcular Gazze İçin Farkındalık Sürüşü Düzenledi

ÜMRANİYE Belediyesi'nin destekleriyle motorcu toplulukları tarafından düzenlenen ' Gazze İçin Farkındalık Sürüşü' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, yaklaşık 2 bin motorcu bir araya gelerek toplu sürüş yaptı.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde başlayan farkındalık sürüşü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar, Gazze halkına destek mesajı verdi. Renkli görüntülere sahne olan sürüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son buldu.

Ümraniye Belediyesi, gerçekleştirilen bu farkındalık sürüşüyle birlikte Gazze'de yaşananların unutulmamasını ve uluslararası kamuoyunun dikkatinin bu meseleye çekilmesini amaçlıyor.

Etkinliğin sonunda açıklama yapan AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, "2 bin kişiyi aşkın bir şekilde motorlarıyla buraya gelen, en hassasiyetimiz olan Gazzeli din kardeşlerimizin yanında olmak adına tepkisini gösteren güzel yürekli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün birlik ve beraberlik günü, bugün Gazzelilere sahip çıkma günü. Bugün Filistinlilere sahip çıkma günü diyerek İstanbul'un, Türkiye'nin birçok köşesinde, dünyanın birçok köşesinde mazlum kardeşlerimize sahip çıkma duygusu adeta semalarda çınlanıyor. Bugün Ümraniye Şehitler Meydanı'ndan 2 bini aşkın motorcu kardeşlerim her bir ağızdan 'Biz mazlum, mağdur Gazzeli din kardeşlerimizin yanındayız. Ey Siyonist İsrail haddini bil. Kendine gel' diyor. Bu ses çığ gibi büyüyor. Çığ gibi yükseliyor. Bu mağdur kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhafazakar Motorcular Kulübü'nden Murat Sağır ise "Şuna inanıyorum ki bugün burada yaklaşık 2 bin motorcu toplandı. Bir emir gelse bize bir yol açılsa 20 binler 200 binler ile motosikletlerimizle Gazze'ye gidecek arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Sadece silahla çatışmamıza gerek yok inanın egzoz seslerimizle onları alt edeceğimize eminim, zaten bir avuçlar" diye konuştu.