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Ümraniye'de 2 İETT Otobüsünün Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de 2 İETT Otobüsünün Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Ümraniye İETT Güncel Haberler

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