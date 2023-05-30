Ümraniye'de 2 İETT Otobüsünün Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
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Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel