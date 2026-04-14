Umman Sultanı Bin Tarık, Katar Emiri Şeyh Temim ile bölgesel gelişmeleri görüştü
Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve bunların güvenlik ve ekonomi üzerindeki etkilerini ele aldı. Ayrıca, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için uluslararası iş birliğine vurgu yapıldı.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Bin Tarık ile Şeyh Temim bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin bölge ülkelerinin güvenlik ve ekonomisine yansımaları ele alındı.
Ayrıca seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için uluslararası düzeyde koordineli çabaların gerekliliği vurgulandı.
Taraflar, çatışmaların uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.