Haberler

Umman'ın Dukm Limanı'na İHA saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'ndaki yakıt depolarına insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi, ancak bir yakıt deposunda hasar oluştu. Olay, İran'ın bölgede gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak değerlendiriliyor.

Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Dukm Limanı'ndaki yakıt depolarına İHA'larla saldırı düzenlendiği, saldırıda bir yakıt deposunda hasar meydana geldiği belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Umman'ın saldırıyı kınadığı, olayla alakalı gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin açıklama yapılmazken, İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi

Neden bu kadar şaşırdığını öğrenince hayret edeceksiniz