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İran basını: ABD füzesinin Umman açıklarında isabet ettiği geminin mürettebatı kurtarıldı

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Umman Denizi'nde ABD füzesiyle vurulan İran kargo gemisinin 5 kişilik mürettebatı, bölgedeki gemiler tarafından kurtarılarak Umman'a ulaştırıldı. Gemi temel ihtiyaç maddeleri taşıyordu.

Umman açıklarında ABD füzesi ile vurulan İran kargo gemisinin mürettebatının, bölgedeki gemiler tarafından kurtarılarak Umman'a ulaştırıldığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sirik Kaymakamı Rıza Şehidiyan, isabet alan İran kargo gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Şehidiyan, bugün sabahın erken saatlerinde Umman Denizi'nde, ABD füzesinin bir İran kargo gemisine isabet ettiğini duyurdu.

Kargo gemisinin temel ihtiyaç maddeleri taşıdığını söyleyen Şehidiyan, geminin sabah yerel saatle 05.00'te Umman'dan hareket ettiğini ve Sirik kentine doğru geldiğini belirtti.

Şehidiyan, söz konusu geminin Umman'a 5 mil uzaklıkta hedef alındığını, 5 kişilik mürettebatın ise bölgeden geçen gemiler tarafından kurtarıldığını ve Umman'a ulaştırıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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