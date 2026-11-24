Ümit Özdağ, Petrol-İş Kırıkkale Şubesi'nde enerji ve çalışanların taleplerini konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan ve sendika yönetimini ziyaret etti. Görüşmede Türk ekonomisi ve enerji sektörünün sorunları, sektör çalışanlarının talepleri ve Zafer Partisi'nin enerji politikaları konuşuldu.
(KIRIKKALE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan ve sendika yönetimini ziyaret etti. Özdağ, görüşmede ekonomi ve enerji sektörünün sorunları ile çalışanların taleplerini ele aldıklarını bildirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan ve sendika yönetimiyle bir araya geldi.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Türk ekonomisi ve enerji sektörünün sorunlarını, sektör çalışanı emekçilerin taleplerini ve Zafer Partisi'nin enerji sektörüne yönelik politikalarını konuştuk.
Misafirperverlikleri için Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Sayın Mehmet Doğan ve sendika yönetimine teşekkür ederim."