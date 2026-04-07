Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Dünya Görmeyenler Derneği'ni ziyaret etti. Ardından partisinin yeni İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi ve tarım fuarını ziyaret edeceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'ni ziyaret etti, Oda Başkanı Erdem Naltekin ve üyelerle buluştu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Konya Şubesi ve Dünya Görmeyenler Derneğine de ziyarette bulunan Özdağ, dernek üyeleriyle görüştü.

Ümit Özdağ, son olarak partisinin yeni İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın Türk sanayisi ve tarımında önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Üreticilerle görüşmek ve sorunlarını dinlemek için Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edeceğini aktaran Özdağ, şunları kaydetti:

"Konya'da yapılan fuar, tarım araçları konusunda büyük fuarlardan. İç Anadolu çiftçisinin önemli temsilcilerini bir arada bulma imkanı buluyoruz. Onlardan tarımın, çiftçinin, üreticinin sorunları konusunda kapsamlı bilgi alma imkanımız oluyor. Bugün ve yarın Konya'da temaslarımızı sürdüreceğiz."

Açılışın ardından partililerle görüşen Özdağ, kentin durumu hakkında bilgi aldı, partisinin proje ve hedeflerini anlattı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
