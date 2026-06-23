(ERZURUM) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Saim Özakalın ile görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Özdağ'a ziyarette Genel Sekreter Cezmi Polat, Teşkilat Başkanı Musa Ertugan, Bürokrasi ile İlişkiler Başkanı Mahmut Karaaslan ve Zafer Partisi Erzurum İl Başkanı Murat Köroğlu eşlik etti.

Özdağ ve beraberindeki heyet, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA