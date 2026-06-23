Ümit Özdağ, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni Ziyaret Etti

(ERZURUM) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında parti yöneticileriyle birlikte Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Rasim Fırat ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Rasim Fırat ile görüştü.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Özdağ'a ziyarette Genel Sekreter Cezmi Polat, Teşkilat Başkanı Musa Ertugan, Bürokrasi ile İlişkiler Başkanı Mahmut Karaaslan ve Zafer Partisi Erzurum İl Başkanı Murat Köroğlu eşlik etti.

Kaynak: ANKA