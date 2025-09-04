Ümit Özdağ, Eryaman Pazarı'nda Geçim Sıkıntısını Dinledi

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki Eryaman 3. Etap Pazarı'nı ziyaret etti. Bir yurttaş Özdağ'a geçim sıkıntısından dert yanarken iktidara da tepki göstererek, "Şu pazara geldik; bir kilo üzüm alamıyorum, bu halimiz ne olacak? Battı ortalık. Boş gidiyorum eve. Boş eldim, boş gidiyorum. Kirada oturuyorum. Ev sahibi de çıkmam için mahkemeye verdi. Aidat, şu, bu ne olacak? Ayarlayamıyor mu? Güzel güzel saraylarda yaşıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'daki Eryaman 3. Etap Pazarı'nı ziyaret ederek yurttaşların ve esnafın derdini dinledi. Yurttaşlar geçim sıkıntısından dert yanarken esnaf da satışların düştüğünü belirtti.

Alışveriş yapan bir yurttaş, Özdağ'a, "Fiyatlar biraz yüksek gibi eldi bana. Alım gücü düşük. Fiyatların düşmesini istiyoruz" dedi.

"Bir marulu alırken düşünmek zorunda"

Bir meyve satıcısı da, "3-4 kilo alan yok. En fazla yarım kilo, bir kilo alıyorlar" diyerek Özdağ'a dert yandı. Özdağ da meyve satıcısının yanıtı üzerine ANKA Haber Ajansı'na, "Esnaf, vatandaş dertli. Şeftalinin kilosu 120 lira. İki kilo alan yok. Öbür tarafta bir marul 50 lira. Bir emekli yurttaşımız 20 sene çalışmış, devletten emekli olmuş ve bir marulu alırken düşünmek zorunda" dedi.

"16 milyon insan açlıkla boğuşuyor"

Özdağ, 2026-2027 yılları için kamu görevlisi ve kamu emeklisi için belirlenen zamma ilişkin soruya da, "Hangi zam? Ortada doğru dürüst bir zam yok. Yapılması ereken şey; derhal 2008 öncesi düzenlemeye geri dönüş ve emekli olduğunuz zaman, çalıştığınız zamanın yüzde 70'ini almanız ve refah payını her sene tekrar almanız. Refah payını kaldırdılar. Aynı zamanda yüzde 30'a düşürdüler. Emekliler, dullar, yetimler, 16 milyon insan açlıkla boğuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Bir kilo üzüm alamıyorum"

Bir yurttaş Özdağ'a geçim sıkıntısından dert yanarken iktidara da tepki göstererek, "Şu pazara geldik; bir kilo üzüm alamıyorum, bu halimiz ne olacak? Battı ortalık. Boş gidiyorum eve. Boş eldim, boş gidiyorum. Kirada oturuyorum. Ev sahibi de çıkmam için mahkemeye verdi. Aidat, şu, bu ne olacak? Ayarlayamıyor mu? Güzel güzel saraylarda yaşıyor" ifadelerini kullandı. Aynı yurttaş iktidarı eleştirdiği için sorun yaşayabileceğini söylemesi üzerine Özdağ, "Vatandaş ham açlıkla hem de korkuyla mücadele ediyor" dedi.

"Yarı yarıya satışlar düştü"

Özdağ'ın bir domates satıcısına geçen seneye göre satışlarının nasıl olduğunu sorması üzerine satıcı, "Yarı yarıya satışlar düştü" yanıtını verdi.

"Eskiye göre vatandaşlar çok az alıyor"

Özdağ, bir başka sebze satıcısına işlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine satıcı, "Eskiye göre vatandaşlar çok az alıyor. Maalesef, alım gücü baya düştüğü için" diye konuştu.