Ümit Özdağ'dan Hükümete Tarım Politikaları Eleştirisi

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin yanlış tarım politikaları nedeniyle Türk çiftçisinin cezalandırıldığını ve bu durumun hayat pahalılığını artırdığını ifade etti. Özdağ, ithal ürünlere yönelmenin de problemlere çözüm olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk çiftçisi, Türkiye'deki hayat pahalılığının sorumlusuymuş gibi cezalandırılmaya devam ediliyor. Hükümet yanlış tarım politikaları sonucunda tarımsal girdi maliyetlerini artırmaya devam ediyor" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Çiftçilerin yanlış politikalar nedeniyle adeta cezalandırıldığını belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk çiftçisi, Türkiye'deki hayat pahalılığının sorumlusuymuş gibi cezalandırılmaya devam ediliyor. Hükümet yanlış tarım politikaları sonucunda tarımsal girdi maliyetlerini artırmaya devam ediyor. Hatasını düzeltmek yerine ithal tarım ürünleri gümrük vergi indirimi, muafiyet veya ilave kolaylıkları içeren başka bir yanlış politikayla düzeltmeye çalışıyor. Bir yanlış politika başka bir yanlış politikayla düzeltilemez.

Ceviz'i Çin'den; Buğday'ı Rusya ve Ukrayna'dan; Et'i Brezilya, Uruguay ve Paraguay'dan; pirinç, tütün, kuru yemiş ve meyveyi ABD'den ithal eder hale geldik. Bu yeni kararla Mısır ve Arpa'yı da ithal etmeye devam ediyoruz. Bir sabah uyanıldığında üzerine fiyat etiketi konulacak Türk tarım ürünü bulamayacağız. Bu karardan vazgeçin. Türk çiftçisini korumak, vatan sınırlarını korumakla eşdeğerdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
