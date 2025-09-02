Ümit Özdağ: CHP'ye Yönelik Mahkeme Kararı Düşman Ceza Hukuku

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararını eleştirerek, 'Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yolu ile muhafaza etmeye çalışmaktadır' ifadelerini kullandı. Özdağ, bu tür uygulamaların demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararını, "Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yolu ile muhafaza etmeye çalışmaktadır" şeklinde değerlendirdi.

Özdağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasetin hukuk eli ile şekillendirilme girişimlerinin en sonunda hep başarısızlığa uğradığını, bunun birçok örneğine siyasi tarihte şahit olunduğunu" ifade etti.

Özdağ, şunları kaydetti:

"CHP düşman ceza hukuku uygulamaları ile muhasara altına alınmıştır. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması bunun son örneğidir.

Demokratik yaşamın ana omurgası siyasi partilerdir. İktidar ve muhalefet birbirine alternatiftir. Birbirini tamamlar. Muhalefeti olmayan, alternatifi olmayan bir iktidar son derece demokratik ve hukuka uygun davransa da fiilen anti demokratik bir rejime geçilmiş demektir. İktidar ve muhalefet su ve toprak gibi birbirini tamamlayan yapılardır.

Ana muhalefet partisinin hukuk eliyle zaafa uğratılması ülkemize tahminlerden öte büyük zararlar verir. Düşman ceza hukuku adaleti sağlamaz adaletsizliğe neden olur.

Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yolu ile muhafaza etmeye çalışmaktadır. Ancak halk için olan biten açıktır. İşçi, memur, öğrenci, yaşlı, genç, çocuk aç ve açıktadır."

