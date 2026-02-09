Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Zafer Partisi Olarak Türkiye'yi Ekonomik Buhrandan Çıkaracak İradeye Sahibiz

(ADANA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana Karaafat Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Özdağ, "Zafer Partisi olarak Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan çıkaracak iradeye, kararlılığa ve politikalara sahibiz" ifadesini kullandı.

Adana Seyhan'da Karaafat semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinledik.

Tarımsal üretimin en yoğun olduğu Çukurova Bölgesi'nin kalbinde yer alan Adana'da bile halk ucuz sebze meyve bulamıyor, pazar esnafı düşük karla da satış yapamıyor olmaktan şikayetçi durumda.

Zafer Partisi olarak Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan çıkaracak iradeye, kararlılığa ve politikalara sahibiz.